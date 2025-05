Kylian Mbappé : Un rêve à 58M€ bientôt exaucé ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Déjà actif sur le mercato estival, le Real Madrid envisagerait selon la presse espagnole, de lever la clause libératoire de Nico Williams. Cette dernière, estimée à 58M€ pourrait permettre au champion d’Europe 2024 de réaliser l’un de ses rêves, à savoir jouer dans la même équipe qu’un certain Kylian Mbappé. Explications.

L’été s’annonce extrêmement animé pour le Real Madrid . Après une saison décevante, le club madrilène a décidé de tout chambouler, avec le départ de Carlo Ancelotti , et l’arrivée de Xabi Alonso . Les dirigeants madrilènes espèrent également réaliser un mercato ambitieux. Les partenaires de Kylian Mbappé , qui vont prochainement accueillir Dean Huijsen , pourraient voir débarquer un certain Nico Williams dans la capitale.

Nico Williams avec Mbappé au Real ?

En effet, à en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole et plus précisément du quotidien MARCA, le Real Madrid serait disposé à déclencher la clause libératoire de l’ailier de l’Athletic Bilbao cet été. Cette dernière est fixée à 58M€, ce qui facilite l’opération. De plus, en débarquant chez les Merengue, Nico Williams pourrait rejoindre Kylian Mbappé. Durant l’été 2024, le phénomène né en 2002 affirmait qu’il souhaitait réellement évoluer un jour avec le Français.