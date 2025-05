PSG - Kylian Mbappé : Le départ qui régale Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'été dernier, le départ de Kylian Mbappé du PSG aurait pu être une source de préoccupation, mais l'entraîneur Luis Enrique a misé sur la force collective pour combler le vide. Cette stratégie s'est révélée payante, alors que le PSG s'apprête à disputer la finale de la Ligue des champions. Interrogé à dix jours du match contre l’Inter, l’entraîneur espagnol a salué la mentalité de son équipe.

L’été dernier, le départ de Kylian Mbappé avait de quoi inquiéter tant l’attaquant s’est montré efficace au cours de ses sept années au PSG, d’autant que le club n’est pas parti en quête d’une nouvelle star pour le remplacer. Luis Enrique a misé sur la force collective de son équipe pour oublier le capitaine de l’équipe de France, un choix payant alors que la formation parisienne s’apprête à disputer la finale de la Ligue des champions.

« Ce qui est formidable, c'est qu'elles sont fonction de l'équipe et non l'inverse » Interrogé par Sky Sport lors du Media Day organisé à dix jours du choc, Luis Enrique s’est félicité de la mentalité affichée par ses joueurs. « Pour moi, il y a beaucoup de stars dans cette équipe. Ce qui est formidable, c'est qu'elles sont au service de l'équipe et non l'inverse. J'ai la chance d'avoir de nombreux joueurs de haut niveau, mais le travail de chacun est au bénéfice de l'équipe : le football est un sport collectif, et pour moi, c'est la chose la plus importante. Le football est une affaire collective et, pour moi, c'est la chose la plus importante. On ne peut pas dépendre d'un seul joueur », confie l’entraîneur du PSG.