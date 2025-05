Lamine Yamal va signer, la rencontre qui relance tout !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le FC Barcelone, Lamine Yamal ne devrait pas quitter la Catalogne de si tôt. En effet, l'attaquant espagnol de 17 ans a déjeuné avec l'agent Jorge Mendes ce jeudi midi. Prochainement, le clan Lamine Yamal devrait rencontrer la direction du Barça pour poser les bases d'une prolongation.

Alors qu'il n'a que 17 ans, Lamine Yamal enchaine les performances exceptionnelles depuis de longs mois, que ce soit avec le FC Barcelone et l'Espagne. Conscient que son crack attire les plus grands clubs européens, le Barça compterait faire le nécessaire pour le conserver le plus longtemps possible. En effet, la direction catalane voudrait prolonger Lamine Yamal le plus tôt possible.