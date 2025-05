De Bruyne : L’OM confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme la saison dernière avec la signature d’Adrien Rabiot, l’OM pourrait de nouveau se pencher sur le marché des joueurs libres, cet été. Dans cette optique, le nom de Kevin De Bruyne a circulé ces derniers jours interroger à ce sujet. Le président marseillais, Pablo Longoria a toutefois reconnu que le salaire de l’international belge était hors de portée pour le club phocéen.

A l'image de la signature d'Adrien Rabiot, l'OM pourrait tenter de retourner sur le marché des joueurs libres afin de se renforcer sur le mercato. Dans cette optique, la piste menant à Aymeric Laporte circule avec insistance, mais le nom de Kevin De Bruyne fait également parler. Cependant, Pablo Longoria confirme que c'est impossible.

Longoria confirme que De Bruyne est trop cher pour l'OM « Sincèrement, je ne sais pas s’il y a des discussions. Et je ne vais pas individualiser sur un cas en particulier. Mais si on parle de ce type de profil de manière générale, alors il faut être clair : si on faisait venir un joueur avec un salaire bien supérieur à celui des joueurs qui nous ont qualifiés pour la Ligue des Champions, cela détruirait tous les équilibres construits cette saison, ainsi que la dynamique positive qui existe dans le vestiaire », explique le président de l’OM en conférence de presse avant de poursuivre.