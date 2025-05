Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre QSI et Luis Campos, la collaboration va donc perdurer. En fin de contrat au PSG, le dirigeant portugais a finalement signé un nouveau bail le liant au Qatar Sports Investments jusqu’en 2030. Date jusqu’à laquelle Campos s’occupera de la section sportive du Paris Saint-Germain et du reste du groupe qatari. Une signature qui emballe Nasser Al-Khelaïfi.

«Je remercie Luis – et nous nous réjouissons de la concrétisation des objectifs à long terme de QSI»

Par le biais d’un communiqué retranscrit par RMC Sport, le président du PSG a publiquement affiché ses remerciements envers Luis Campos, conseiller sportif du club parisien et des affaires de QSI. « Nous avons aujourd’hui une grande stabilité, une vision claire et une ambition partagée au sein de notre groupe, sur l’ensemble de nos actifs – ce dont je remercie Luis – et nous nous réjouissons des succès à venir et de la concrétisation des objectifs à long terme de QSI ».