C’est officiel, le PSG annonce une énorme signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un très long feuilleton, cela semble désormais acté, Luis Campos a prolongé son contrat avec le PSG. Le club parisien a officialisé la signature du dirigeant portugais jusqu'en 2030, avec à la clé de nouvelles responsabilité puisqu'il devient désormais conseiller du groupe QSI alors qu'il était conseiller sportif du PSG depuis 2022. La fin d'un très long feuilleton.

Nommé conseiller sportif du PSG en 2022 pour remplacer Leonardo, Luis Campos était arrivé afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Mais les premiers pas du Portugais à Paris ont été loin d'être convaincants. Et pour cause, son premier mercato a été loin de faire l'unanimité, mais paradoxalement, depuis le départ du Bondynois et l'instauration d'un nouveau projet, Luis Campos fait l'unanimité.

Luis Campos prolonge jusqu'en 2030... A tel point que c'est désormais officiel, Luis Campos a prolongé son contrat avec le PSG. Par le biais d'un communiqué, c'est QSI qui a officialisé la nouvelle en dévoilant même la durée du nouveau contrat du Portugais, désormais lié au groupe qatari jusqu'en 2030. Arrivé en 2022 à Paris, Luis Campos pourrait donc rester 8 ans au PSG, preuve d'une volonté de stabilité en misant sur une longue durée.