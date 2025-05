OM : Rabiot balance sur son transfert !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM l'été dernier. Et pourtant, le milieu de terrain de 30 ans a été formé au PSG. Alors que le club phocéen s'est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Adrien Rabiot a affirmé qu'il ne regrettait pas du tout son choix d'avoir migré vers Marseille.

Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus , Adrien Rabiot a décidé d'aller voir ailleurs. En fin de contrat le 30 juin 2024, le milieu de terrain de 30 ans a refusé de prolonger chez les Bianconeri.

Libre de tout contrat pendant de longues semaines, Adrien Rabiot s'est finalement envolé vers Marseille pour signer librement et gratuitement à l' OM le 17 septembre. En effet, l'international français a paraphé un bail de deux saisons avec le club phocéen, et ce, même s'il a été formé au PSG .

Rabiot ne regrette pas son transfert à l'OM

Alors que l'OM a validé son ticket pour la Ligue des Champions 2025-2026 - et ce, grâce à sa deuxième place acquise en Ligue 1 - Adrien Rabiot est revenu sur son transfert à Marseille. Interrogé par Carré, le numéro 25 de Roberto De Zerbi a avoué qu'il était satisfait de son choix d'avoir rejoint l'écurie olympienne l'été dernier. « Si je ne regrette pas d'être venu à l'OM ? Non, pas du tout. C'est un vrai challenge pour cette saison, de s'être qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. On l'a atteint à deux journées de la fin, donc c'est une grande satisfaction », a confié Adrien Rabiot.