Officiel : Signature au PSG, le gros coup ?

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent au PSG depuis 2023, et considéré comme l’architecte de l’équipe finaliste de la Ligue des champions cette saison, Luis Campos a officiellement prolongé son contrat jusqu’en 2030. Selon vous, le Qatar a-t-il pris la bonne décision en conservant le Portugais comme conseiller sportif du club de la capitale ? C’est notre sondage du jour !

Le vœu de Luis Enrique est exaucé ! « J’ai commencé ce projet avec Luis Campos. C’est la personne avec qui je me suis entretenu depuis le début, qui a a mené les négociations. J’ai commencé le projet PSG avec Luis Campos et j’aimerais finir avec lui. Il n’y a aucun doute là-dessus », avait récemment répété l’entraîneur du PSG . Engagé jusqu’à la fin de la saison, le Portugais va bien rester à la tête du secteur sportif parisien.

Luis Campos reste au PSG

Ce jeudi, QSI a officialisé la prolongation de Luis Campos jusqu’en 2030 comme « conseiller sportif » du groupe, et donc du Paris Saint-Germain. L’architecte de l’équipe finaliste de la Ligue des champions restera donc à son poste dans la capitale, ce dont se félicite Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien : « Nous construisons notre projet sur le long terme et Luis a accompli un travail formidable au cours des trois dernières années. Nous avons aujourd’hui une grande stabilité, une vision claire et une ambition partagée au sein de notre Groupe, sur l’ensemble de nos actifs – ce dont je remercie Luis – et nous nous réjouissons des succès à venir et de la concrétisation des objectifs à long terme de QSI ».