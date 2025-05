Luis Enrique - PSG : Le grand changement est validé

Tout le monde se demandait qui allait bien pouvoir mener le Paris Saint-Germain avec les départs successifs de Neymar, Lionel Messi et de Kylian Mbappé. L’homme de la situation semble être Luis Enrique, qui depuis son arrivée a imposé sa vision du football et récolte désormais les fruits de son travail.

Très critiqué il y a encore quelques mois, Luis Enrique semble avoir mis tout le monde d’accord. Son PSG est applaudi aux quatre coins de l’Europe et dans seulement quelques jours il peut marquer l’histoire, en allant chercher une première Ligue des Champions . Et ce n’est pas fini, puisque les dirigeants parisiens ont décidé de le prolonger jusqu’en 2027.

« En plus d'être une personne formidable, c'est aussi un excellent coach »

Le technicien espagnol s’attire de plus en plus de louanges avec son travail opéré au PSG et c’est le cas avec l’un de ses anciens joueurs. « En plus d'être une personne formidable, c'est aussi un excellent coach » a confié Francesco Totti, qui a évolué sous les ordres de Luis Enrique à l’AS Roma.