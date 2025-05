Équipe de France : Zidane tient sa première star ?

Dernièrement, Didier Deschamps a dévoilé la liste de l’équipe de France pour le Final Four de la Ligue des nations. Brillant depuis plusieurs mois avec l’OL, Rayan Cherki a été appelé pour la première fois. Selon Karim Zeribi, le milieu offensif aura des chances de briller sous les ordres de Zinédine Zidane, qui devrait prendre la succession de l’ancien milieu de terrain de l’OM.

Le 5 juin prochain, l’équipe de France disputera le Final Four de la Ligue des nations . En demi-finale, les Bleus défieront l’ Espagne , avant une possible finale face à l’ Allemagne ou au Portugal . Didier Deschamps a donc dévoilé sa liste dernièrement et le sélectionneur avait réservé quelques surprises. Grâce à sa bonne saison avec l’ OL , Rayan Cherki en profite notamment pour être appelé pour la première fois chez les A.

Cherki avait le choix entre la France et l’Algérie

Chez les jeunes, Rayan Cherki a toujours évolué avec l’équipe de France, mais du fait de sa binationalité, ce dernier aurait également pu prétendre à l’équipe d’Algérie. Au micro de Sud Radio, Karim Zéribi est revenu sur ce détail et le chroniqueur espère que Didier Deschamps ne l’a pas sélectionné pour l’empêcher d’opter pour l’Algérie. « J’espère que Didier Deschamps le prend en plus non pas pour qu’il n’aille pas en équipe nationale d’Algérie, parce qu’il y a aussi ce paramètre. Il peut effectivement prendre Cherki et le mettre sur le banc pour que ce dernier ne choisisse pas l’équipe nationale d’Algérie, étant un binational franco-algérien qui aurait pu choisir l’équipe de France ou l’équipe d’Algérie. Là, on sait très bien que, Cherki, il aspire à une grande carrière, c’est légitime, donc il se dit peut-être qu’en jouant en équipe de France il a plus de chances d’avoir de gros clubs de dimension européenne susceptibles de vouloir l’acheter et de négocier un bon contrat avec le top 10 européen. »