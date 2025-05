Après le PSG, le Qatar va filer à l'étranger ?

En 2011, le Qatar frappait fort dans le monde du football en rachetant le PSG. Presque quinze ans plus tard, le pays du Golfe pourrait une nouvelle fois s’offrir un club de football. Des discussions seraient en cours avec l’AS Eupen en Belgique, mais également avec Malaga qui évolue actuellement en deuxième division espagnole.

Il y a 14 ans, le PSG est entré dans une nouvelle ère. Désireux de racheter un club de football, le Qatar avait alors choisi de miser sur Paris . Une très bonne idée, car quelques années plus tard, le champion de France est devenu l’un des tout meilleurs en Ligue 1 , mais également en Ligue des champions .

Le Qatar discute pour racheter un nouveau club

Mais après quatorze ans au PSG, le Qatar aurait des envies d’ailleurs. Selon les informations du quotidien belge La Dernière Heure, le pays du Golfe serait actuellement en négociations avec l’AS Eupen pour en faire un club satellite. L’idée serait d’en devenir le propriétaire exclusif, comme c’est le cas par exemple avec l’AS Monaco et le Cercle Bruges.