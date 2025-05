Zidane - PSG : L’énorme mensonge !

Zinedine Zidane a choisi son camp et malgré ses racines marseillaises, lors de la finale de la Ligue des Champions, la légende du football français sera derrière le PSG. Une prise de position qui a fait beaucoup de bruit. Mais Zizou dit-il pour autant la vérité ? Alors que Jérôme Rothen a remis en cause la sincérité de l’entraîneur français qui serait anti-PSG, Christophe Dugarry a dénoncé ce qui serait un mensonge.

Zidane anti-PSG ?

Zinedine Zidane est-il pour autant pour le PSG pour cette rencontre ? Jérôme Rothen en doute, expliquant notamment que le champion du monde 98 ne serait clairement pas fan du club de la capitale. « J’ai eu des relations avec Zidane et Deschamps, je sais tout le bien qu'ils pensent du PSG. C’est très facile aujourd’hui de manquer de sincérité. J’ai l’impression que les deux me prennent pour un con quand ils parlent comme ça. (…) Je sais en privé ce que Didier a pu me dire quand il était mon entraîneur à Monaco et que j'ai signé au PSG. Je sais ce qu'il pense du PSG. J'ai aussi entendu en sélection par moment un petit groupe dont Zidane faisait partie ce qu’ils pensaient de leur amour pour le PSG », a balancé l’ancien Parisien.