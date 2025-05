Transfert de Cristiano Ronaldo : L’incroyable annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde des clubs arrive à grands pas et prendra place aux Etats-Unis entre la mi-juin et la mi-juillet. Un évènement auquel Cristiano Ronaldo compte bien participer, lui qui a annoncé son départ d’Al-Nassr. Toutefois, tous ne sont pas prêts à tout pour l’accueillir. A commencer par Flamengo…

Lundi soir, Cristiano Ronaldo disait stop. Après deux années et demi passées à Al-Nassr, le quintuple Ballon d’or a annoncé son départ par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux : « Ce chapitre est terminé. L'histoire ? Toujours en cours d'écriture. Reconnaissant à tous ». Et maintenant ? Les options se sont multipliées ces dernières heures pour Ronaldo avec notamment le Mexique et les Rayados de Monterrey ou encore Al-Hilal, deux équipes qui disputeront la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis entre le 15 juin et 13 juillet prochain.

Quelle équipe pour Cristiano Ronaldo ? Mais ce n’est pas tout. Visiblement en quête d’une équipe qui participera au Mondial des clubs, Cristiano Ronaldo a vu son nom être lié à Flamengo par la presse. L’équipe brésilienne entraînée par Filipe Luis et dans laquelle Danilo, son ancien coéquipier du Real Madrid et de la Juventus évolue, ne veut rien avoir à faire avec le Portugais. Il n’y a qu’à regarder les propos tenus par son directeur exécutif.