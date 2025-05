Surprise, le transfert imaginé par l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pablo Longoria a affiché son souhait de miser sur la « continuité » à l’approche du mercato estival, et ce alors que de nombreux mouvements sont attendus en défense. Selon L’Équipe, l’Olympique de Marseille est notamment disposé à céder Derek Cornelius en cas d’offre convaincante. L’international canadien était arrivé l’an dernier pour 4M€.

Le mercato estival de l’OM sera-t-il aussi mouvementé que lors des années précédentes ? Présent face à la presse après le dernier match de la saison, Pablo Longoria avait prôné la stabilité pour la saison à venir. « On va chercher à garder les éléments les plus importants sans chercher à mettre des noms sur chacun d'eux. On a réussi cette année à différents moments à proposer du bon football, marquer beaucoup de buts, créer du spectacle, et je crois qu'il faut chercher de la continuité, c'est notre objectif numéro 1. Notre objectif numéro 2, c'est de chercher quelques points d'amélioration parce qu'on va partir sur une saison avec beaucoup plus de matches. Donc on doit avoir une plus grande capacité d'effectif », confiait le président de l’OM.

L’OM prêt à céder Cornelius Mais on le sait, à l’OM, personne n’est intransférable en période de mercato. Selon les informations de L’Équipe, Derek Cornelius pourrait notamment faire partie des partants, lui qui est apparu à 23 reprises sous les ordres de Roberto De Zerbi cette saison. En cas d’offre satisfaisante, l’international canadien recruté pour 4M€ l’an dernier ne sera pas retenu, précise le quotidien sportif.