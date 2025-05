Rayan Cherki : Son transfert XXL validé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il a rendu public son choix de quitter l'OL cet été, Rayan Cherki est annoncé avec insistance dans le collimateur de Manchester City où il pourrait venir remplacer Kevin De Bruyne. Daniel Riolo a évoqué cette piste mardi soir en direct sur RMC Sport, et valide plus que jamais cette option pour l'avenir de Cherki.

« La saison prochaine? Je vais voir où le vent me mène. J'ai tout donné pour ce blason. Ça n'a pas été facile, on m'a beaucoup craché dessus et on a mal parlé de mon entourage alors que le seul qui prend les décisions c'est moi », confiait Rayan Cherki (21 ans) au soir de la 34e journée de Ligue 1 après avoir annoncé son départ de l'OL. L'attaquant tricolore va donc changer d'air, et un prétendant XXL a déjà pris position dans ce dossier.

Manchester City fonce sur Cherki Selon les révélations du Telegraph, Manchester City en pince pour Rayan Cherki et envisage de recruter le jeune crack de l'OL afin de pallier le départ de Kevin De Bruyne, ainsi que la possible vente de Jack Grealish. Et Daniel Riolo a réagi à cette information mardi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport.