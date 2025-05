Cherki avec Mbappé, l’annonce cash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Rayan Cherki faisait ses adieux à la Ligue 1 très prochainement ? Sans contrat depuis l’annonce de son départ de l’OL à la mi-mai, le milieu offensif de 21 ans se dit proche de Kylian Mbappé et a même été représenté par sa mère Fayza Lamari. Pour autant, et bien qu’il soit le meilleur buteur de l’histoire du PSG, Mbappé n’a pas été intégré au rang de Goat de la Ligue 1 par Rayan Cherki. Explications.

Pendant un temps, Rayan Cherki a été représenté par Fayza Lamari qui n’est autre que la mère de Kylian Mbappé. Le désormais ex-joueur de l’OL ne travaille plus avec la femme d’affaires et devra choisir sa prochaine destination dans les semaines à venir lui qui est un agent libre. Pour autant, sa relation avec le capitaine de l’équipe de France qu’il retrouvera pendant la trêve internationale de juin pour La Ligue des nations resterait intacte.

Cherki et Mbappé : «On a des bons rapports» En interview pour So Foot en 2024, Rayan Cherki décrivait la nature des ses rapports amicaux avec Kylian Mbappé. « On a des bons rapports. À la base, il avait mis un tweet après mon match contre Nantes. Après ça, on s’est parlé sur les réseaux. On s’est vus une fois, deux fois, trois fois, après les matches en sélection. Avec Kylian, on ne parle pas trop football. Lui, de par sa vision, c’est les buts, les buts, les buts. Donc il me dit: “stats, stats, stats”. En vrai, quand on se voit, on parle pratiquement de tout… sauf de foot ».