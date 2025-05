Zidane - PSG : Sa future équipe annoncée en direct !

Souvent cité du côté du PSG, Zinédine Zidane semble pourtant se diriger vers un tout autre avenir. L’ancien meneur de jeu des Bleus est pressenti pour succéder à Didier Deschamps. Une tendance confirmée en direct par Éric Di Meco, qui entrevoit Zizou sur le banc des Bleus plutôt qu’à Paris.

«Il a toujours été en contact très rapproché avec les Qataris»

En direct du Super Moscato Show, Éric Di Meco a révélé d’anciennes discussions entre Zidane et le PSG, qui n’auraient pas abouti :

« Didier (Deschamps) et Zizou, un sélectionneur de l’équipe de France et un autre futur sélectionneur, c’est un peu normal qu’ils ne se positionnent pas clairement. En plus, Zizou n’a jamais porté le maillot de l’OM. Il a parfois montré un attachement à Marseille, mais il a toujours été, ou il est encore, en contact très rapproché avec les Qataris. »