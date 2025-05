«J’ai mal au c*l !» : La trahison à l'OM qui ne passe pas !

Alors que le PSG s’apprête à disputer la finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan, plusieurs figures de l’OM ont publiquement soutenu Paris. Une position qui a choqué Éric Di Meco, très remonté contre son ancien coéquipier Basile Boli. L’ancien défenseur n’a pas mâché ses mots en direct à la radio.

Alors que le PSG se déplace à Munich pour jouer la finale de la Ligue des champions face à l’ Inter Milan , plusieurs légendes de l’ OM ont blessé les supporters marseillais. C’est notamment le cas de Basile Boli , ancien défenseur olympien, qui déclarait à France Télévisions : « C’est vrai que mon cœur reste bleu et blanc mais… je suis derrière le Paris Saint-Germain parce que représenter la France, c’est quelque chose d’important pour moi ». Et Boli n’est pas le seul, le Marseillais Zinédine Zidane avait aussi confié au micro de Canal+ : « Bien sûr, on va regarder, oui ! Même moi qui suis Marseillais, de toute façon, il va falloir que l’équipe française gagne. »

«Quand je lis ça, j’ai mal au c*l»

Cette déclaration de Basile Boli a mis Éric Di Meco hors de lui. L’ancien coéquipier du héros de 1993 à l’OM a vivement réagi en direct dans le Super Moscato Show : « Quand je lis ça, j’ai mal au c*l. Franchement, ça me fait mal ! On a un groupe ? Pour parler de quoi, de la finale à Paris ? Si je veux lui parler, je prends mon téléphone. Il est grand, il dit ce qu’il veut, il n’a pas de comptes à me rendre. Mais quand j’ai lu ça, hier… et vous, vous avez pris un malin plaisir à me l’envoyer tout de suite ! »