«Il a une bonne paire», la folle explication avec Samir Nasri !

Au cours d’un entretien accordé à Carré ce lundi, Djibril Cissé s’est laissé aller à plusieurs confidences concernant certains de ses anciens coéquipiers. L’attaquant français a notamment révélé une anecdote surprenante concernant Samir Nasri. Alors tout jeune à l’OM, ce dernier n’avait pas hésité à montrer un caractère bien trempé.

« Je le regarde et je me dis, il a une bonne paire »

« Samir, ouais il y a un paquet d’anecdotes. Je le connais depuis très longtemps, quand j’arrive à l’OM il a 17 ans. On passait beaucoup de temps ensemble, on a vite eu ce lien de grand frère et petit frère, et ça n’a pas bougé. Moi quand j’arrive, je viens juste de gagner la Ligue des Champions, et Samir m’attrape et me sort ‘j’ai vu que tu râlais beaucoup, ne me râle pas dessus sinon ça va pas le faire, les ballons je vais te les mettre’. Je le regarde et je me dis, ‘il a une bonne paire’ (rires) », a ainsi confié Djibril Cissé à propos d’un Samir Nasri qui n’avait visiblement pas froid aux yeux.