Samir Nasri : La très grosse bagarre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé par Arsenal durant trois saisons, Samir Nasri a beaucoup de choses à dire sur son aventure avec les Gunners. Le joueur formé à l’OM a notamment raconté une bagarre à laquelle il a assisté durant une collation, reconnaissant que c’est parfois bénéfique pour un groupe lorsque cela éclate de la sorte.

Désormais consultant sur Canal+, Samir Nasri se plaît à raconter des anecdotes de sa belle carrière, notamment de son passage par Arsenal en 2008 et 2011 sous les ordres d'Arsène Wenger. Et durant ces trois saisons chez les Gunners, le joueur formé à l'OM a vécu de nombreuses choses que ce soit sur la pelouse, ou en dehors. Nasri raconte ainsi la plus mémorable bagarre entre coéquipiers à laquelle il a assistés.

Nasri raconte une bagarre à Arsenal

« À la collation, avant d'aller au stade, pour Villarreal-Arsenal (1-1, le 7 avril 2009, quarts de finale retour). Je ne dirai pas le nom des joueurs mais ça s'est fini à coups de poing », raconte-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE, avant de poursuivre.

«Je ne dirai pas le nom des joueurs mais ça s'est fini à coups de poing»

« Au final, le coach les a attrapés, leur a parlé... Ça peut arriver. De temps en temps, ça fait même du bien que ça explose pour refaire descendre tout le monde, et que tout le monde revienne à sa place », ajoute Samir Nasri.