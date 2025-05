Kylian Mbappé, c'est terminé...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La série noire a donc trouvé son épilogue cette saison grâce aux 31 buts de Kylian Mbappé en Liga. Ce qui fait de lui le soulier d'or européen de l'exercice. Une prouesse qu'aucun autre joueur français depuis Thierry Henry en 2005 n'était parvenu à faire. Le tout lors de la première saison de Mbappé au Real Madrid. Historique.

Depuis ses deux penalties manqués à l'automne dernier en Ligue des champions face à Liverpool (0-2) et en Liga contre l'Athletic Bilbao (1-2), Kylian Mbappé semble avoir trouvé son rythme de croisière statistiquement parlant au Real Madrid. Hormis quelques grandes affiches au cours desquelles il était resté muet comme les doubles confrontations en C1 contre l'Atletico de Madrid et Arsenal, le numéro 9 du Real Madrid est régulièrement parvenu à trouver le chemin des filets.

Mbappé, premier soulier d'or européen tricolore depuis Henry en 2005 Si bien qu'il a réalisé quelque chose inédit depuis le début de sa carrière professionnelle à l'AS Monaco. Grâce à ses 42 buts en 56 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid et ses 31 réalisations en Liga, Kylian Mbappé est devenu le soulier d'or européen. Une performance qu'aucun joueur français n'était parvenu à faire depuis Thierry Henry en 2004 ainsi qu'en 2005 à Arsenal. 20 ans plus tard, celui qui a souvent été comparé au champion du monde 98 depuis ses débuts a mis un terme à une disette de deux décennies grâce à son dernier doublé de la saison samedi au Santiago Bernabeu contre la Real Sociedad.