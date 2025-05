«Je me suis énervé» : Un joueur balance, ça chauffe à l’OM !

Malgré une très belle saison individuelle, Geronimo Rulli n’a pas été épargné par la frustration. Le gardien argentin de l’OM a pointé du doigt les lacunes défensives de l’équipe et s’est plusieurs fois emporté dans le vestiaire. À l’approche de la Ligue des champions, le message est clair : il faudra hausser le niveau.

«On va avoir besoin d’une équipe plus compétitive»

Interrogé dans Téléfoot, le portier de l’OM espère une amélioration en vue de la Ligue des champions la saison prochaine : « Je pense qu’on doit être un peu plus régulier pendant la saison. L’année prochaine, on va avoir besoin d’une équipe plus compétitive. »