Dembélé - PSG : Le plan secret de Luis Enrique

Alexis Brunet

Samedi soir contre le Stade de Reims, Ousmane Dembélé n’a pas marqué, mais il s’est montré important dans ses déplacements. Le Français a joué un peu plus décroché qu’à son habitude et cela pourrait être une option contre l’Inter Milan le 31 mai prochain. Toutefois, Luis Enrique n’a pas voulu en dire plus sur ses intentions envers le champion du monde pour la grande finale.

Après son succès face à Reims en finale de Coupe de France (3-0), le PSG n’est plus qu’à une victoire d’un magnifique triplé. Pour cela, il faudra venir à bout de l’Inter Milan, le 31 mai prochain, en finale de la Ligue des champions.

Luis Enrique maintient le suspense pour Dembélé Même s’il ne s’est pas montré décisif contre Reims, Ousmane Dembélé sera l’un des grands atouts du PSG face à l’Inter Milan. Contre les Rémois, le Français était un peu plus reculé sur le terrain, mais Luis Enrique a refusé de dire en conférence de presse si l’attaquant sera utilisé de la même façon le 31 mai prochain. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « Je ne commenterai pas son rôle face à Milan. Nous avons su comprendre où étaient les espaces. On a été très précis par rapport aux matchs précédents contre Reims. Pour sa confiance, c’est bien de disputer 90 minutes. Il a été lucide. Toute l’équipe a démontré le caractère nécessaire pour aborder une finale. Il n’y avait pas de meilleure manière de préparer la finale du 31 mai. »