Envoyé à la retraite, Riolo craque !

Visage emblématique de RMC, Daniel Riolo est loin de faire l'unanimité. Il faut dire qu'avec ses avis tranchés, le journaliste fait rarement dans la demi-mesure. Un internaute a d'ailleurs exprimé son envie de le voir disparaître des antennes dans un avenir proche. Riolo s'est empressé de lui répondre sur le réseau social X.

Dans quelques jours, le PSG tentera d’écrire l’histoire du football français en remportant la Ligue des champions. Seul l’ OM de Bernard Tapie avait réussi pareil exploit. Sur RTL, Sébastien Tarrago s’est exprimé sur la rencontre face à l’ Inter et a lâché une petite phrase qui a fait énormément parlé sur X. « Pour moi, le PSG n’est pas un club français. C’est un ovni dans le football français. (…) Aujourd’hui, au PSG, on ne se sent pas français » a déclaré le journaliste du quotidien L’Equipe.

Riolo répond en évoquant le PSG

Mentionné, Daniel Riolo lui a répondu sèchement. « Déjà si tu veux faire ce métier apprend la discussion avant le « tu te casses » et ensuite en étant QUE supporter du PSG ta carrière ça sera surtout larbin du club et la concurrence est féroce dans ce secteur. Ceci dit sans être ok avec Sébastien et Stéphane. » a-t-il lâché.