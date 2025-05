OM - Greenwood : L'heure du changement !

Critiqué pour son irrégularité, Mason Greenwood a pourtant terminé la saison en boulet de canon avec l’OM. Auteur de 21 buts en Ligue 1, l’Anglais a convaincu en interne, notamment son gardien Geronimo Rulli, qui a salué sa progression. L’attaquant, co-meilleur buteur du championnat, semble prêt à franchir un cap sous les couleurs marseillaises.

Arrivé à l’ OM l’été dernier, Mason Greenwood a connu une saison assez particulière sur la Canebière. L’attaquant anglais avait démarré en trombe l’exercice 2024-2025 avec cinq buts inscrits lors de ses trois premiers matchs. Il a ensuite été longuement critiqué pour son manque d’implication et son irrégularité au fil de la saison.

«Je pense que le Mason d’aujourd’hui et celui du premier match sont complètement différents»

Interrogé sur le cas Mason Greenwood, Geronimo Rulli a défendu son coéquipier sur le plateau de Téléfoot, expliquant que le joueur de l’OM avait beaucoup évolué :

« Pour lui, je pense que c’était une saison incroyable et inoubliable. Il a beaucoup travaillé pendant la saison, il a beaucoup écouté, sa mentalité a changé pendant la saison. Et je pense que le Mason d’aujourd’hui et celui du premier match sont complètement différents. »