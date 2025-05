Transfert à 20M€ : Un international marocain bientôt à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est officiel depuis le 10 mai dernier : l’OM retrouvera la Ligue des champions la saison prochaine après trois ans d’absence. Afin d’être le plus compétitif possible et de jouer sur plusieurs tableaux, le directeur du football Medhi Benatia multiplierait les pistes à creuser sur le marché et semblerait avoir fait de Nayef Aguerd son grand objectif défensif. Une équation délicate reste à résoudre.

On prend les mêmes et on recommence. Que ce soit l’été dernier ou cet hiver, le président Pablo Longoria et son directeur du football Medhi Benatia ont totalement redéfini les contours de l’effectif hérité par Roberto De Zerbi. Avec 12 recrues estivales et 4 joueurs arrivés cet hiver, ce ne sont pas moins de 16 renforts opérés par la direction de l’OM à signaler.

En défense, l’OM craque pour Nayef Aguerd ? Les hauts représentants de l’Olympique de Marseille avaient pour objectif de mettre toutes les chances de leur côté afin de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Mission accomplie malgré de multiples péripéties au fil de la saison. Ce qui devrait engendrer un nouvel été agité du côté de la cité phocéenne avec un recrutement prononcé. Place à Nayef Aguerd ? Le chantier principal de l’OM semble être la défense centrale et l’international marocain de 29 ans prête à la Real Sociedad par West Ham semble avoir fait forte impression auprès des décideurs de l’OM selon Foot Mercato qui confirme la tendance dessinée par L’Équipe.