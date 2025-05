Départ inattendu, la sortie qui va secouer l’OM !

Très critiqué ces dernières années, Pablo Longoria a souhaité tout changer dans la direction de l’Olympique de Marseille, s’entourant de personnes de confiance. Medhi Benatia est ainsi arrivé au poste de directeur sportif, mais cela a également été le cas pour Giovanni Rossi et Fabrizio Ravanelli, deux autres figures importantes du club phocéen.

Quand on décide de lancer un nouveau projet à l’OM, on ne le fait pas à moitié. En l’espace d’un an, énormément de choses ont changé au sein du club, surtout du côté de la direction. Le président Pablo Longoria est désormais accompagné d’une véritable garde rapprochée, où l’on note évidemment le directeur sportif Medhi Benatia, qui a pris de plus en plus de place à Marseille.