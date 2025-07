Signature au PSG, Donnarumma pose ses conditions !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est la fin entre Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain ? A un an de la fin de son contrat, l'Italien refuse catégoriquement de rallonger son bail sous les conditions présentées par la direction parisienne, mais resterait attaché au club. C'est pourquoi son départ ne pourrait avoir lieu que si certains critères étaient réunis !

Qu'adviendra-t-il du feuilleton Gianluigi Donnarumma ? Quatre ans après s'être installé au PSG par le biais de son statut d'agent libre, le champion d'Europe avec l'Italie l'est aussi devenu en club avec le Paris Saint-Germain le 31 mai dernier, le tout en occupant un rôle phare dans ce succès. Néanmoins, l'horloge contractuelle tourne pour Donnarumma.

Donnarumma a recalé toutes les offres du PSG En fin de contrat le 30 juin prochain au PSG, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas trouvé un terrain d'entente avec le comité directeur pour rallonger son aventure parisienne. La faute à ses envies économiques trop élevées au goût du Paris Saint-Germain qui lui propose un salaire moins important, comprenant divers bonus liées à la performance comme Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. RMC Sport assure que Donnarumma et son entourage refuseraient d'y adhérer et auraient repoussé toutes les offres du PSG selon RMC Sport.