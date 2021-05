Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Mbappé... Le Real Madrid veut dynamiter le marché !

Publié le 4 mai 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

En quête d'un nouveau galactique afin de renforcer son secteur offensif, le Real Madrid vise à la fois Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, il sera impossible pour les Merengue de recruter les deux cet été. Par conséquent, l'objectif est d'attirer l'un des deux attaquants cet été et l'autre en 2022. Mais lequel en premier ? Cela dépendra du PSG.

Cet été, le Real Madrid comptait sur la Super Ligue pour frapper très fort sur le marché en recrutant plusieurs grands joueurs afin de relancer le projet galactique. L'idée est notamment de se renforcer dans le secteur offensif. Et pour cause, Karim Benzema semble bien seul depuis le départ de Cristiano Ronaldo. En effet, le recrutement d'Eden Hazard est pour l'instant un flop retentissant puisque l'international belge enchaîne les blessures tandis que Gareth Bale n'entre plus dans les plans du club merengue. De leurs côtés, les jeunes brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo sont encore un peu tendres pour prétendre pouvoir porter l'attaque du Real Madrid. Par conséquent, Florentino Pérez veut recruter un grand joueur dans le secteur offensif. Dans cette optique, les deux priorités se nomment Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland.

Mbappé cet été et Haaland en 2022... ou l'inverse ?