Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prépare un énorme coup de balai !

Publié le 8 mai 2021 à 0h00 par La rédaction

Cherchant à faire des économies afin de mener à bien ses projets pour le prochain mercato estival, Florentino Pérez serait prêt à se séparer de quelques cadres de l'effectif de Zinédine Zidane. Ainsi, le Real Madrid pourrait envisager les départs de Luka Modric, Sergio Ramos et Gareth Bale.

Le prochain mercato estival s’annonce particulièrement mouvementé du côté du Real Madrid. Florentino Pérez a de grands projets afin de renouveler l’effectif de Zinédine Zidane. Dans tous les secteurs de jeu, le président des Merengue aimerait voir débarquer de nouveaux joueurs afin de donner un petit coup de frais à son équipe. Ainsi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Paul Pogba ou encore Eduardo Camavinga sont annoncés dans le viseur du Real Madrid. Mais ces opérations s’annoncent très coûteuses. Par conséquent, la Casa Blanca pourrait se débarrasser de quelques joueurs d’ici cet été. Si certains indésirables comme Isco, Luka Jovic, Mariano ou Dani Ceballos sont évoqués sur le départ, quelques cadres pourraient également rejoindre la liste.

Trois cadres sur le départ afin de récupérer de la masse salariale