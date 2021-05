Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, Mbappé est interpellé pour une prolongation !

Publié le 8 mai 2021 à 17h45 par Th.B.

Bien qu’il n’ait pas réellement d’attache envers le PSG, contrairement à l’OM, Rolland Courbis s’est penché sur la prolongation de contrat de Neymar, incitant Kylian Mbappé à se placer dans le sillage de son compère d’attaque.

Et si Neymar parvenait à montrer la voie à suivre à Kylian Mbappé ? Ce samedi, alors que la presse catalane ne cessait de l’envoyer au FC Barcelone ces derniers, la star auriverde du PSG a prolongé son contrat, le liant ainsi au clubs jusqu’en juin 2025. Un énorme dossier bouclé donc par Leonardo et l’ensemble de la direction du Paris Saint-Germain. À présent, au rayon des prolongations, le PSG pourrait pleinement se focaliser sur celle de Kylian Mbappé pour qui les discussions ne sont pas aussi avancées. Et la volonté de Neymar pourrait peser dans le feuilleton Mbappé.

« Neymar aimerait que Kylian reste »