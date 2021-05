Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Une grosse polémique à venir… à cause de Lionel Messi ?

Publié le 4 mai 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi a organisé un diner à son domicile pour souder son équipe dans la dernière ligne droite de la saison du FC Barcelone, cela pourrait valoir à l’international argentin une enquête pour violation du protocole anti-Covid.

Malgré une saison faite de hauts et de bas, le FC Barcelone est toujours en course pour remporter la Liga. Le club catalan est en effet à égalité de points avec le Real Madrid (74) et à deux unités du leader actuel qu’est l’Atlético de Madrid. Ainsi, à quatre matchs de la fin de la compétition, le Barça a potentiellement une chance de terminer en tête du classement, et c’est pourquoi le capitaine Lionel Messi a voulu souder tout son groupe en organisant un barbecue à son domicile ce lundi soir. Cependant, cet acte partant d’une bonne attention de la part du numéro 10 du FC Barcelone pourrait finalement lui coûter cher…

Une enquête a été ouverte pour potentielle violation du protocole sanitaire !