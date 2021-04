Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste offensive s'éloigne dangereusement pour Laporta...

Publié le 28 avril 2021 à 0h00 par La rédaction

Lautaro Martinez fait partie de ces joueurs offensifs que le FC Barcelone suit. Alors qu’il performe encore une fois cette saison avec l’Inter, son nouvel agent s’est exprimé sur les liens qu’il entretient avec son entraîneur et son équipe.

Le FC Barcelone souhaite se renforcer offensivement la saison prochaine et ce n’est un secret pour personne. Le Barça a, depuis un moment maintenant, placé l’Argentin Lautaro Martinez sur sa short-list. Auteur de 15 buts en Serie A cette saison, il contribue à la place de leader occupée par l’Inter, à quelques journées de la fin. Selon son nouvel agent, l'Espagnol Martin Camano, il se plait à Milan.

L'agent de Lautaro Martinez douche les espoirs du Barça