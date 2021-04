Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une décision retentissante pour Dembélé !

Publié le 25 avril 2021 à 23h00 par La rédaction mis à jour le 25 avril 2021 à 23h03

Alors qu'Ousmane Dembélé sera en fin de contrat le 30 juin 2022, le FC Barcelone ne souhaiterait en aucun cas le voir partir dans un avenir proche. En effet, Joan Laporta considérerait son attaquant français comme intransférable et voudrait à tout prix le prolonger.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Ousmane Dembélé serait dans l'incertitude quant à son avenir et pourrait quitter Barcelone. L’ailier français, souvent blessé et peu performant avant un bon retour cette saison, a vu sa situation chez les blaugrana être remise en question à plusieurs reprises ces dernières années. Mais les pépins physiques d'Ousmane Dembélé semblent désormais être derrière lui et ce renouveau physique arrive à point nommé. En effet, le Barça aurait désormais totalement oublié l'idée de le vendre.

L’objectif est en fait de le prolonger