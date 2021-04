Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La machine est en marche pour Ousmane Dembélé !

Publié le 25 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que la volonté première du FC Barcelone soit de prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, les dirigeants du club culé auraient décidé d’une indemnité de transfert réclamée si une vente était inéluctable cet été.

Devenu indispensable sous la houlette de Ronald Koeman ces derniers mois, Ousmane Dembélé pourrait cependant être transféré au terme de la saison si sa situation contractuelle restait inchangée. En effet, le champion du monde tricolore voit son contrat courir jusqu’en juin 2022 et serait alors susceptible d’être vendu si Joan Laporta ne parvenait pas à prolonger son bail. Après la prolongation de Lionel Messi, celle de Dembélé serait juste en dessous dans la short-list du nouveau président du FC Barcelone. « Mon avenir ? Je ne sais pas, il n’y a pas encore eu de discussion avec le club, mais je suis content ici à Barcelone, je me sens bien. Franchement, on verra ce qu’il va se passer. Il y a un nouveau président, que j’ai vu, que je ne connais pas trop, mais qui est dans l’histoire du Barça, qui est proche des joueurs, qui aime bien parler aux joueurs, je l’ai vu deux trois fois. On verra bien ce qui va se passer ». Voici le témoignage qu’Ousmane Dembélé livrait à beIN SPORTS il y a deux semaines.

Dembélé intransférable, mais…