Mercato - Real Madrid : Avant Mbappé, Pérez veut boucler un dossier colossal !

Publié le 17 mai 2021 à 14h30 par A.C.

Florentino Pérez semble avoir des énormes projets pour le Real Madrid en commençant par un mercato estival tonitruant.

Après s'être quelque peu resserré la ceinture lors des dernières sessions de mercato, le Real Madrid est prêt à reprendre le pouvoir. Florentino Pérez rêve d’une nouvelle ère galactique à Madrid, avec bien sûr Kylian Mbappé dans le viseur. La star du Paris Saint-Germain n’a toujours pas prolongé son contrat, comme nous vous le racontons sur le10sport.com. Ainsi, sans un accord rapide, une vente pourrait bien être la seule solution pour le PSG. Ce lundi, AS annonce d’ailleurs que Mbappé aurait déjà donné son accord au Real Madrid, un club qu’il a toujours admiré. Mais il pourrait ne pas être la seule star de l’été madrilène ! En Italie comme en Espagne, on a en effet révélé que Florentino Pérez souhaiterait s’attacher les services de Lautaro Martinez, champion d’Italie avec l’Inter et ancienne cible du FC Barcelone.

Le Real Madrid offre 90M€ pour Lautaro Martinez

Et ce dossier semble avancer très vite ! D’après les informations de Tuttosport , le Real Madrid aurait présenté une offre d’une valeur totale de 90M€ à l’Inter. Cette offre comprendrait une somme de 60M€ cash, ainsi qu’un accord autour du transfert d’Achraf Hakimi. Le transfert de ce dernier n’a en effet toujours pas été réglé dans la totalité par l’Inter. Un premier versement de 13M€ a été fait en janvier dernier, mais avec un accord autour de Lautaro Martinez, le Real Madrid serait prêt à passer l’éponge. Du côté de l’attaquant, un salaire de 9M€ par an lui aurait été promis par les Merengue , soit presque quatre fois plus que ce qu’il gagne à l’Inter actuellement.

