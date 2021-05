Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez tient son premier coup de l’été !

Publié le 17 mai 2021 à 12h00 par A.C.

A la recherche d’un attaquant de haut niveau, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur Lautaro Martinez de l’Inter.

Karim Benzema aura de la concurrence la saison prochaine ! La presse espagnole assure que le Real Madrid souhaite arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain cet été. Le moment semble en effet propice, puisque comme nous vous l’avions expliqué sur le10sport.com, la prolongation du champion du monde est toujours bloquée au PSG. Mais Mbappé n’est pas le seul coup préparé par les Madrilènes. Le président Florentino Pérez serait en effet tombé sous le charme de Lautaro Martinez, couronné champion d’Italie cette saison avec l’Inter.

60M€ cash plus Hakimi pour Lautaro Martinez