Mercato - OM : Echanger Kamara contre Leao, une bonne idée ?

Publié le 18 juin 2021 à 4h45 par T.M.

Boubacar Kamara sur le départ, l’OM pourrait en profiter pour récupérer Rafael Leao du Milan AC. Une opération à faire ?

Alors que l’OM attend l’arrivée de Gerson, cela va encore bouger à la fois dans le sens des arrivées que des départs. D’ailleurs, le transfert de Boubacar Kamara est notamment annoncé depuis un certain temps et dernièrement, c’est vers le Milan AC qu’il est envoyé. Dans le même temps, l’OM regarderait également chez les Rossoneri avec un intérêt pour Rafael Leao. De quoi visiblement donner des idées. En effet, selon les informations de Pedro Almeida, le Milan AC pourrait proposer l’attaquant portugais en échange du milieu français.

Une bonne opération économique ?

Va-t-on assister à un chassé-croisé entre Boubacar Kamara et Rafael Leao ? L’OM et le Milan AC ont-ils intérêt à réaliser cette opération ? D’un point de vue financier, il semble en tout cas y avoir des plus et des moins pour chacun. En effet, alors que la valeur de Leao est annoncée aux alentours de 30M€, celle de Kamara tournerait autour de 20M€. L’OM pourrait donc devoir mettre la main à la poche, mais pourrait s’y retrouver au niveau salarial puisque l’ancien du LOSC toucherait moins que le minot marseillais. A voir ce que décidera Pablo Longoria…