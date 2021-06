Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un rôle très important confié à David Luiz ?

Publié le 20 juin 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que David Luiz semble se rapprocher de l’OM, le Brésilien pourrait bien jouer le rôle de grand frère au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli.

Ayant déjà officialisé l’arrivée de Gerson, l’OM continue ses efforts pour attirer d’autres recrues. D’ici peu, c’est Konrad de la Fuente qui devrait débarquer sur la Canebière. Avant David Luiz ? A la recherche de renfort en défense centrale, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli travailleraient pour convaincre le Brésilien, actuellement libre. L’entraîneur de l’OM, qui est au Brésil en ce moment, souhaiterait notamment discuter avec David Luiz pour le convaincre de rejoindre son effectif, où il pourrait être très important de pars son expérience afin d’encadre la jeunesse phocéenne.

« Encadrer de jeunes prospects »