Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti réclame un buteur à 58M€ pour épauler Benzema !

Publié le 20 juin 2021 à 9h00 par La rédaction

Après son grand retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti souhaite renforcer son effectif. L'entraîneur italien pourrait piocher dans son ancien club d'Everton.

Carlo Ancelotti doit redresser la barre. Le Real Madrid sort d'une saison blanche pour la première fois depuis 2009-2010. Pour remédier à cela, Florentino Pérez a fait appel au technicien italien après le départ de Zinedine Zidane. Avec un effectif en fin de cycle, le président madrilène pourrait laisser la liberté à Ancelotti de se renforcer lors du mercato estival. En quête d'un avant-centre pour épauler Karim Benzema, le Real pourrait rapatrier un attaquant que connaît bien Carlo Ancelotti.

Calvert-Lewin plaît à Ancelotti