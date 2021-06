Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti pousse pour la doublure de Benzema !

Publié le 16 juin 2021 à 14h00 par A.C.

Nouvel entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti semble vouloir s’impliquer dans le mercato estival de son club.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018, Karim Benzema s’est affirmé comme le véritable patron du Real Madrid et encore plus avec les tensions autour de Sergio Ramos. Affichant une forme éblouissante, il a montré être peut-être à son meilleur niveau, à bientôt 34 ans. Mais à Madrid, on commence déjà à penser à l’avenir. La piste Kylian Mbappé est bien sûr l’obsession de Florentino Pérez, mais l’arrivée de Carlo Ancelotti pourrait faire bouger les choses.

Ancellotti insiste pour avoir Werner