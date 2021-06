Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a ciblé ses nouvelles priorités !

Publié le 20 juin 2021 à 21h30 par La rédaction

Sergio Aguero, Eric Garcia, Emerson Royal et maintenant, Memphis Depay. Après ses quatre premières recrues, Joan Laporta va prioriser deux nouvelles pistes : un latéral gauche et un milieu de terrain.

Déjà quatre recrues officialisées pour Barcelone alors que le mercato a débuté il y a moins de deux semaines. Des débuts en fanfare et seulement 9M€ dépensés pour le rachat d’Emerson Royal. Et hormis le dossier Georginio Wijnaldum qui s’est mal terminé, le Barça a bouclé toutes ses priorités. Joan Laporta vient de cibler les nouvelles : un latéral gauche et un milieu de terrain.

Un milieu avec le profil de Wijnaldum recherché