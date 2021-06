Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est prévenu pour sa prochaine recrue !

Publié le 22 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'OM va boucler prochainement l'arrivée de Konrad de la Fuente, l'ailier américain semble être prêt pour la Ligue 1.

Après Gerson, l'Olympique de Marseille tient sa deuxième recrue estivale, il s'agira selon toute vraisemblance de Konrad de la Fuente. Une arrivée surprise compte tenu de la faible expérience de l'ailier américain au très haut niveau puisqu'il évoluait essentiellement avec le FC Barcelone B en troisième division. Par conséquent, il pourrait exister certains doutes concernant sa capacité d'adaptation à la Ligue 1. Mais Tracy Rodrigo, spécialiste du Barça pour le site Furialiga.fr , ne semble pas particulièrement inquiet.

«Il est prêt pour la Ligue 1»