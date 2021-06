Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG n’était qu’un second choix pour Lionel Messi !

Publié le 22 juin 2021 à 4h45 par T.M.

L’été dernier, Lionel Messi avait réclamé à quitter le FC Barcelone. A cette époque, il aurait alors pu rejoindre le PSG, mais…

Selon les derniers échos, le FC Barcelone toucherait au but avec Lionel Messi, puisque l’Argentin pourrait prolonger. L’aventure devrait donc continuer pour le sextuple Ballon d’Or, qui voulait pourtant faire ses valises il y a maintenant un an. En effet, l’été dernier, la planète football a tremblé suite au burofax envoyé par Messi à sa direction, qui réclamait alors son départ du FC Barcelone. Décidée à faire ses valises, La Pulga a finalement été retenue par Josep Maria Bartomeu, alors prédisent du Barça.

Le plan B !