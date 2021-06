Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace se profile pour Leonardo avec Sergio Ramos !

Publié le 22 juin 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que le PSG aurait d’ores et déjà transmis une offre à Sergio Ramos, deux autres prestigieuses écuries de Premier League en auraient fait de même.

Une page de l’histoire du Real Madrid se tournera le 30 juin prochain. En effet, à cette date, Sergio Ramos ne sera officiellement plus un joueur des Merengue puisque son contrat prendra fin et qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les deux parties dans l’optique d’une prolongation. Ainsi, son départ a été officialisé la semaine dernière, et toute la question est maintenant de savoir où l’ancien joueur du Séville FC rebondira cet été. Et tandis que le PSG lui aurait d’ores et déjà transmis une proposition, le club parisien serait loin d’être le seul sur le dossier…

Manchester United et Manchester City passent à l’action, mais…