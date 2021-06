Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est mal embarqué dans ce dossier à 7M€ !

Publié le 21 juin 2021 à 23h45 par D.M.

Sous contrat avec le Sporting Portugal, Valentin Rosier intéresserait l'OM, mais aussi la Lazio et le Celtic Glasgow.

Pablo Longoria est sur tous les fronts. Après avoir bouclé l’arrivée de Gerson, le président de l’OM serait sur le point d’accueillir Konrad de la Fuente, et pourrait également frapper un gros coup avec David Luiz. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le club marseillais a transmis une offre au joueur brésilien, qui ne reste pas insensible à l’intérêt de l’OM. Longoria chercherait aussi à renforcer le poste de latéral droit et aurait notamment ciblé Valentin Rosier, prêté la saison dernière au Besiktas par le Sporting Portugal.

Le Celtic Glasgow et la Lazio prêts à concurrencer l'OM ?