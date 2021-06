Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme désillusion se profile pour Pablo Longoria !

Publié le 26 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que l’OM songe à Matteo Guendouzi pour renforcer le milieu de terrain phocéen, Arsenal pourrait prolonger le contrat de son joueur.

En plus de Gerson, l’OM aimerait injecter encore plus de sang neuf dans l’entrejeu de l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli. Pour ce faire, Pablo Longoria s’est déjà mis d’accord avec le clan Matteo Guendouzi au niveau des contours d’un contrat comme le10sport.com vous l’a souligné au début du mois de juin. Afin de définitivement boucler cette opération. L’OM n’a plus qu’à en faire autant avec Arsenal qui semble être vendeur et prêt à se séparer de Guendouzi cet été, soit à une année de l’expiration de son contrat.

Arsenal en passe de jouer un sale tour à l’OM pour Guendouzi