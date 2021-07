Foot - Mercato - OM

Mercato : OM, OL, Nice, LOSC... Jérémie Boga affole la Ligue 1 !

Publié le 7 juillet 2021 à 13h30 par A.C.

Très performant en Italie avec Sassuolo, Jérémie Boga a tapé dans l’oeil de l’Olympique de Marseille... mais également de nombreux autres clubs de Ligue 1 !

Après un échec à Chelsea et plusieurs prêts pas vraiment concluants, Jérémie Boga s’épanouit enfin en Serie A. Arrivé en 2018, il est peu à peu devenu un titulaire indiscutable à Sassuolo, trouvant facilement sa place dans le dispositif de Roberto de Zerbi. Ce dernier est toutefois parti et comme son coéquipier Manuel Locatelli, l’Ivoirien devrait partir, sachant que son contrat se termine dans seulement un an. Il ne faut en effet pas oublier que Boga aurait déjà pu partir l’été dernier, mais était finalement resté seulement pour De Zerbi ! Mais ou pourrait-il rebondir ? Le 29 mai dernier, nous vous avons révélé l’intérêt particulier de Boga pour l’Olympique de Marseille, club de sa ville natale. Une première tentative avait déjà été faite l’été dernier et cette fois, Pablo Longoria peut croire au gros coup, même si Cengiz Ünder et Konrad de la Fuente sont déjà arrivés à renforcer les ailes de l’OM.

L’OL vient mettre des bâtons dans les roues de l’OM

L’Olympique de Marseille n’est toutefois pas le seul club de Ligue 1 sur les traces de Jérémie Boga. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le joueur de Sassuolo est également très apprécié du côté de l’Olympique Lyonnais. Le nouvel entraineur Peter Bosz a donné son aval et Juninho travaille désormais pour formuler une première offre concrète. L’arrivée du Néerlandais a d’ailleurs donné un nouvel élan à cette piste, qui n’est pas totalement nouvelle à l’OL.

Le LOSC se renseigne...

Mais Jérémie Boga plait également aux Champions de France. Le 23 juin dernier, nous vous avons en effet parlé de l’intérêt du LOSC, qui n’a toutefois pris que des renseignements auprès de Sassuolo. Les Lillois misent sur un projet fort qui pourrait permettre à Boga d’utiliser le club comme un tremplin vers un grand club européen, comme l’ont déjà fait plusieurs joueurs avant lui.

L’OGC Nice a pris la main

Attention toutefois à l’OGC Nice ! Selon nos informations, le nouveau club de Christophe Galtier est actuellement en pole pour Jérémie Boga. Une rencontre a en effet eu lieu avec le frère de l’Ivoirien, avant même que ce dernier ne rencontre l’OM. Travaillant main dans la main avec Julien Fournier, son directeur sportif, Galtier est particulièrement impliqué dans ce dossier, même si l’OGC Nice se heurte aux demandes particulièrement importantes de Sassuolo, qui réclame pas moins de 20M€.

Sassuolo dos au mur !