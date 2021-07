Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura sa chance pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 7 juillet 2021 à 11h15 par A.C.

Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait poursuivre son incroyable carrière au Paris Saint-Germain.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain s’annonce légendaire. Alors que Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi sont déjà au club, Leonardo travaillerait sur le recrutement de Sergio Ramos, de Gianluigi Donnarumma ou encore Joaquin Correa de la Lazio. Mais le gros coup du PSG, pourraient être Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ! Le premier est en effet sans club depuis la fin de son contrat avec le FC Barcelone le 30 juin dernier, tandis que le second aurait des envies d’ailleurs à la Juventus, où l’on ne s’opposerait vraisemblablement pas à un départ.

Le PSG est en contact avec Cristiano Ronaldo, mais...