Mercato - OM : Cette nouvelle annonce forte sur l'arrivée de Sampaoli...

Publié le 7 juillet 2021 à 23h00 par A.D.

Alors qu'il vient de rejoindre l'OM en prêt avec option d'achat, Matteo Guendouzi s'est prononcé sur l'arrivée de Jorge Sampaoli dans le club phocéen.

Ce mardi, l'OM a annoncé l'arrivée de Matteo Guendouzi. Prêté avec option d'achat par Arsenal, le milieu de terrain français rejoint l'effectif de Jorge Sampaoli. D'ailleurs, Matteo Guendouzi a reconnu lui-même que le coach argentin l'avait convaincu de rejoindre l'OM. « Si j’ai parlé avec Jorge Sampaoli ? Oui, oui, j’ai discuté plusieurs fois avec lui. C’est en grande partie grâce à lui aussi que je viens à Marseille. J’ai eu de très bonne discussion avec lui et dès la première conversation qu’on a eue, on a eu un très bon feeling. Ça n’a fait que confirmer mon envie de venir à Marseille. Son discours a été très positif. Je sens vraiment qu’il y a un très beau projet et de très belles choses sont en train de se construire. Et avec un grand coach comme Sampaoli, je sais qu’on va beaucoup progresser collectivement. Individuellement aussi, je sais qu’il va beaucoup m’apporter » , a raconté Matteo Guendouzi lors d'un entretien diffusé sur le site officiel de l'OM.

«Jorge Sampaoli a très bien redressé l’équipe»